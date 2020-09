Atlético Acreano abre vantagem de 2 a 1, mas cede e empata com Bragantino (PA)

O Atlético Acreano desperdiçou a chance de conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da série D. Jogando contra o Bragantino do Pará, a equipe acreana chegou a abrir uma vantagem de 2 a 0, mas no segundo tempo cedeu o empate. A partida, válida pela segunda rodada da série D, foi realizada neste sábado (26) no Estádio Arena Acreana.

O Bragantino começou a partida melhor e dominou o setor de meio campo. Mas foi o Atlético que conseguiu marcar primeiro. Após cobrança de escanteio, o meia Gabriel fez gol contra. O segundo gol do Galo também saiu de um escanteio.

Depois da cobrança de Ciel, Willian marcou de cabeça. Foi o segundo gol dele no campeonato.

Ainda no primeiro tempo, o time do Pará teve um jogador expulso de campo. E mesmo assim o Bragantino precisou apenas de 17 minutos para empatar o confronto.

Aos 7 minutos do segundo tempo, Mauro descontou para a equipe visitante. Dez minutos depois, após cobrança de falta, Túlio deixou tudo igual. Placar final Atlético 2 x 2 Bragantino do Pará.

Com o resultou, o clube acreano conquista o segundo ponto em dois jogos. Na próxima quinta-feira (1), o Galo enfrenta o Rio Branco no Estádio Arena Acreana.

