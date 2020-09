Com “traços de psicopatia”, homem mata menino de cinco anos

Segundo polícia, suspeito teria discutido com pai da criança no dia anterior ao crime e decidiu matar menino porque não encontrou homem na casa dele

A Polícia Civil do Piauí afirmou nesta terça-feira (15) que o homem preso por suspeita de matar um menino de cinco anos na cidade de Colônia do Gurguéia, no interior do estado, teria “traços de psicopatia”.

O crime que abalou a cidade de pouco mais de seis mil habitantes foi cometido no domingo (14). O suspeito, que não teve identidade revelada, teria encontrado o menino, identificado como Ronysandro Messias, brincando sozinho perto da casa onde morava e desferido golpes de faca no pescoço dele. A criança morreu na hora. PUBLICIDADE Segundo a polícia, o pai do menino, dono de uma venda na cidade, teria discutido com o suspeito do crime no dia anterior. O homem teria seguido para a casa dele, mas como não encontrou o dono da venda resolveu matar a criança. Em entrevista à TV Clube, o delegado responsável pelo caso, Marcelo Leal, afirmou que o preso é um “indivíduo frio” que “apresenta traços até de psicopatia”. Ele foi preso em flagrante pelo assassinato e também por um mandado de prisão por roubo.

