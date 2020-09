Concurso Marinha sargento músico: prova confirmada para esta sexta, 2

Depois de dois meses com as provas suspensas, a Marinha confirmou a nova data de aplicação para o concurso

Estão confirmadas as provas do concurso para sargento músico do Corpo de Fuzileiros Navais, com admissão em 2021.

A informação foi publicada nesta terça-feira, 29, por meio do Diário Oficial da União.

De acordo com a Marinha do Brasil, o exame será realizado às 10h do dia 2 de outubro, sob a coordenação do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN).

O portão será aberto às 7h45 e fechado às 9h15. Os locais de prova já foram divulgados, e estão disponíveis no site do Comando Geral da Marinha, por meio da aba do concurso (C-FSG-MU-CFN-2021).

Esta não é a primeira vez que a seleção passa por mudanças.

Inicialmente, as provas objetivas (ou exame de escolaridade) estavam marcadas para o dia 27 de junho.

No entanto, em maio, as avaliações foram suspensas devido à pandemia de Covid-19.

Um pouco depois, no mês de junho, os exames haviam sido reagendados para agosto, mas precisaram ser adiados novamente, em julho.

Desde então os candidatos estavam sem um nova data definida. Agora, como já informado, os exames serão aplicados nesta sexta, 2.

Saiba como serão as provas do concurso Marinha

Todos os candidatos ao concurso de sargentos músicos serão avaliados por meio de diversas etapas de seleção, sendo a primeira composta por provas objetivas.

A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório, contendo 25 questões e envolvendo a diversos assuntos.

Os exames serão aplicados às 10h desta sexta, 2 de outubro.

Para a ocasião, os candidatos devem ficar atentos às orientações, além das medidas de segurança que deverão ser tomadas contra o Coronavírus.

Confira o que levar:

um documento de identificação em meio físico, emitido por órgão oficial de identificação do território nacional, original, com fotografia na qual possa ser reconhecido, sem o qual não realizará a prova;

máscara de proteção individual e álcool gel;

caneta esferográfica azul ou preta fabricada em material transparente; e

garrafa de água em material transparente (não será permitido o uso de bebedouros coletivos nos locais de prova).

Além das provas, haverá outras etapas, sendo elas:

prova prática de música;

verificação de dados biográficos;

inspeção de saúde;

teste de aptidão física de ingresso;

avaliação psicológica; e

verificação de documentos.

O curso de formação dos sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha terá duração de 18 semanas e será conduzido de acordo com currículo aprovado pela Diretoria de Ensino, em regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura.

Concurso Marinha sargento músico terá lotação por todo país

Publicado em fevereiro deste ano, o edital de abertura do concurso Marinha para sargentos músicos oferece 40 vagas para o curso de formação de sargentos músicos.

Há reserva para negros e para disputa em ampla concorrência, sendo distribuídas por meio de diversos instrumentos:

Clarinete em Si bemol – 12 vagas

Euphonium em Dó/Bombardino – uma vaga;

Flauta em Dó – uma vaga;

Harpa – uma vaga;

Percussão (bateria completa) – dez vagas;

Requinta – uma vaga;

Saxofone Alto em Mi bemol – uma vaga;

Saxofone Tenor em Si bemol – uma vaga;

Trompete em Si bemol – quatro vagas;

Trompa em Fá – uma vaga;

Trombone Tenor em Dó quatro vagas;

Tuba em Si bemol/ Mi bemol – duas vagas;

Violoncelo – uma vaga.

Serão providas seis vagas para candidatos negros e 36 para disputa geral.

A carreira exige o nível médio completo, idade de 18 a 25 anos até o primeiro dia do mês de janeiro de 2021, além de altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Os homens ainda deverão não estar isentos do serviço militar.

Durante todo o curso de formação, os recrutas receberão uniforme, alimentação e assistência médico-odontológica, além de auxílio financeiro na faixa de R$ 1.100.

Após a graduação, os ganhos chegam a R$3.825. Uma vez que o edital não trouxe a atualização, esse valor é referente a 2019, podendo contar ainda com adicionais militar e de habilitação.

A lotação dos aprovados do Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN) para 2021 poderá acontecer em todo o país, a critério da Marinha.

Resumo do concurso Marinha sargento músico:

Órgão: Marinha do Brasil

Cargo: Sargento músico do Corpo de Fuzileiro Naval

Vagas: 40

Salário: R$3.825

Inscrições: 1º a 29 de abril

Taxa: R$74

Prova objetiva: 8 de agosto

