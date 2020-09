Confira a agenda completa das lives com show sertanejos de setembro

As lives sertanejas ganharam o Brasil nos últimos meses. Popularizadas por Gusttavo Lima, as lives servem ara a interação do artista com seu público, além de estimular a permanência em casa e, sobretudo, arrecadar doações para famílias e instituições afetadas pelo coronavírus. Todos os meses, centenas de shows compõem a agenda de lives e agitam o público.

Com shows de Marília Mendonça e Gusttavo Lima recordistas em views, as lives sertanejas são um sucesso em todo o mundo, quebrando recordes internacionais e ultrapassando grandes estrelas no número de transmissões.

PUBLICIDADE

Agora recheada de sorteios após a queda das audiências, as lives sertanejas chegam em peso nesse mês de setembro. Após os meses passados serem marcados pelas quedas absurdas de audiência e a ascensão dos shows em drive-in, as lives sertanejas deste mês contam com nomes de peso da música sertaneja. Além dos astros, a live sertaneja conjunta de Wesley Safadão e Bruno e Marrone foi remarcada para setembro após Safadão testar positivo para a Covid-19 e desesperar seus fãs. Matogrosso e Mathias e Zé Neto e Cristiano também compõem a programação das lives de setembro. Programação Completa de Setembro 01/09 Buteco do Xonadão – 20h

– Laisa Diniz

– Ronanzinho

– Marcos e Felipe

– Laisa Diniz – Ronanzinho – Marcos e Felipe Marcio Junior – 19h

Belluco canta Jorge e Mateus – 20h 03/09 Lucas Olliveira + Edson e Hudson – 19h 04/09 Mauricio e Mauri – 20h

Paraná + Matogrosso e Mathias – 20h

Gian e Giovani – 20h

Fábio Henrique – 20:30h 05/09 Althaír e Alexandre – 15h

Mariana Fagundes – 16h

Leticia e Vanessa – 16h

Junior e Thyago – 17h

Luigi Santo – 17h

Live in Fazenda – 17:30h

– Zé Peão

– Junior Santos

– Hugo Az

– Michel Sollo

– Zé Peão – Junior Santos – Hugo Az – Michel Sollo Pedro e Matheus – 18h

Thiago e Erdmann – 19h

Maria Eduarda – 19h

Lucas Moraes – 20h

Lucas e Priscila – 20h

Felipe e Luan – 20h

Diego e Arnaldo – 20h

Hugo Henrique – 20h

Gian e Giovani + Léo e Bruno – 20h

Zé Henrique e Rian – 21h

Léo e Raphael – a definir

Lucas e Barbara – a definir 06/09 Dany e Diego – 12h

Delinha – 12h

Lorenah + Gaby Violeira – 15h

Gabriel Barreto – 15:30h

Amanda Alves – 16h

Jaci Kelly + Edy Liz – 16h

Bryam Dias – 16h

Paulo Leite e Kaique – 17h

André Reis – 17h

Luiz Claúdio – 17h

Renan e Ray – 21h

VillaMix Modão 3 – a definir

Solange Almeida – a definir

Bruno Rosa – a definir

Renan e Ray – a definir

Matogrosso e Mathias – a definir 07/09 Suellen e Francielly – 16h

Paulinho Fontes – 16:30h 10/09 Jads e Jadson – 21h 11/09 Marcos e Belutti – 22:45h 12/09 Maiara e Maraisa – a definir

Hugo e Guilherme – 15h

Jade Santos e Karen Cruz – 19h

Junior Mattos – 19h

Maior Live de Alagoas – 19h

– Cáudio Rios

– Garota Sertaneja

– Forrozão das Antigas

– Cáudio Rios – Garota Sertaneja – Forrozão das Antigas Gian e Giovani – 20h

Alisson Santiago – 20h

Zé Neto e Cristiano – 20h

Gleydson Gavião – 21h

João Fellipe e Rafael – a definir 13/09 Biahh Cavalcante – 16:30h

Leonardo + Jorge e Mateus – a definir 19/09 Weliton Costa e Gabriel – 15h

Matogrosso e Mathias – 16:30h

Piseiro com Vaquejada – 18h

– Vitor Fernandes

– Tarcisio do Acordeon

– Biu do Piseiro

– Vitor Fernandes – Tarcisio do Acordeon – Biu do Piseiro Wesley Safadão + Bruno e Marrone – 20h

Neto Souza – 21h

Aqui em Uberlândia – a definir

– Naiara Azevedo

– Pixote

– Icaro e Gilmar 20/09 Goiano e Paranaense – 11h

Mirella e Lenno – 15h

Meninos de Goiás – 15h

Lara Viola – 17h

Leandro e Lorena – 17:30h 25/09 Lauana Prado – a definir 26/09 Gaby Violeira – 16h

João Vittor – 18h

Cezar e Paulinho – a definir 27/09 Di Paullo e Paulino – 15h

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários