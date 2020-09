Corpo de homem sequestrado no Acre é encontrado amarrado e com marcas de tiros

o homem estava desaparecido há dias, desde quando foi sequestrado de dentro da própria casa no seringal

O corpo de Elizomar de Souza, de 29 anos, foi encontrado na quarta-feira (23), em uma área de mata no seringal Juá, na zona rural de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o homem estava desaparecido há dias, desde quando foi sequestrado de dentro da própria casa no seringal e levado por vários homens para o outro lado do igarapé Aristides.

Após o cadáver ser encontrado, a Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi levado para o hospital de Feijó e de lá, segue para o Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul, para ser feito os exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, o corpo de Elizomar apresentava marcas de tiros e sinais de tontura. Nenhum suspeito de efetuar o crime foi preso até o momento.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. A Delegacia de Polícia Civil de Feijó vai investigar o caso.

