Covid-19: Marquinhos se junta a Neymar no grupo de infectados do PSG

A primeira bateria de exames do elenco do Paris Saint-Germain indicou que Neymar, Di María e Leandro Paredes testaram positivo para a Covid-19. Nesta quinta-feira (3/9), novos testes informaram que Marquinhos, o goleiro Keylor Navas e outro argentino Mauro Icardi, também estão doentes.

O PSG novamente não divulgou o nome dos atletas infectados, mas o jornal francês L’Equipe publicou que um deles é o zagueiro brasileiro e sua esposa também estaria com o vírus. O Globoesporte.com confirmou a informação. Marquinhos, Neymar e os outros quatro que testaram positivo estiveram curtindo a folga em Ibiza, na Espanha, mas nem todos chegaram se encontrar por lá.

Nos posts feitos nas redes sociais, a dupla brasileira, o goleiro costarriquenho e Icardi estiveram no mesmo ambiente. Di María e Paredes também publicaram fotos juntos, onde também estava Cavani, ex-jogador do PSG, com suas respectivas esposas.

Após a repercussão do teste de Neymar, seu pai e o filho Davi Lucca, o craque se manifestou em seu Instagram, agradecendo às mensagens dos fãs e torcedores. Na foto com Davi, o craque afirmou que eles estão bem.