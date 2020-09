Em protesto, Ana Maria Braga usa “joias” de arroz: “Arrumei um cofre”

Fátima Bernardes e Louro José também aproveitaram o gancho para reclamar do preço do alimento

Ana Maria Braga apareceu no Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta segunda-feira (14/9) usando “joias” feitas com arroz. A loira quis protestar contra a alta no preço do alimento.

“Até arrumei um cofre. Quando terminar o programa, vou guardar a minha joia aqui dentro”, disse Ana Maria, em tom de brincadeira, mas confirmando que o protesto é sério. PUBLICIDADE Fátima Bernardes aproveitou o gancho para desabafar sobre o preço do arroz. “Fez consórcio para pagar isso aí?”, questionou. “Ao longo da semana a gente vem acompanhando as notícias sobre o preço absurdo que o arroz chegou. E eu não poderia deixar de marcar posição. O arroz junto com o feijão são alimentos que não podem faltar na mesa de nenhum brasileiro”, desabafou a loira. “Foi por isso que inventaram a nota de R$ 200: para pagar o arroz”, opinou Louro José. Ana Maria também mostrou outros protestos que já fez sobre o preço dos alimentos na história do Mais Você. Em 2013, ela usou um colar de tomates. No ano de 2015, um acessório feito de cebolas foi parar no pescoço da apresentadora. E, em 2016, foi a vez de um colar de alho.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários