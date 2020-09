Fórum virtual debate importância da doação e transplante de órgãos no Acre

O Acre recebe nos dias 24 e 24 de setembro a quarta edição do Fórum em Doação e Transplantes. Neste ano, o evento acontece de forma virtual como medida de contenção da pandemia de coronavírus.

A realização é da Organização de Procura de Órgãos (OPO), Pronto-Socorro de Rio Branco, Central de Transplantes do Acre e Núcleo de Educação Permanente (NEP).

O fórum se dá em alusão ao setembro verde, uma campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a doação de órgãos.

A abertura do evento acontece às 18h, com a coordenadora da Central de Transplantes do Acre, Regiane Ferrari. A programação segue às 18h10, com Marcelo Grando, responsável técnico da entidade, que vai falar sobre os critérios para o diagnóstico da morte encefálica.

Encerrando o primeiro dia, a coordenadora da OPO, Rosely Barreiros, abordará, a partir das 18h35, o manejo clínico do potencial doador.

No dia seguinte, as boas-vindas fica por conta da enfermeira Natasha Varjão, do NEP do Pronto-Socorro da capital. Logo depois, acontece a palestra “A importância da doação de órgãos e desafios frente à pandemia”, ministrada pelo responsável técnico da equipe de transplantes de fígado, Tércio Genzini.

O evento termina com a palestra “Ministério Público e a Doação e Transplante de Órgãos”, proferida pelo promotor de Justiça do Acre Glaucio Ney Shiroma Oshiro.

As inscrições devem ser feitas AQUI.

(Foto Destaque: Vida e Ação)

