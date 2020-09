Acreano Matheus Pato tem contrato com o Fluminense até dezembro

O atacante acreano Matheus Pato, de 25 anos, tem futuro indefinido no Fluminense. Com contrato vigente com o tricolor carioca até o mês de dezembro/2020, o jogador ainda não sabe se terá seu vínculo renovado, mas já desejou interesse de continuar no clube conforme o atleta comentou para a reportagem do lance. “O meu interesse era pela permanência. Tenho um carinho especial pelo clube, pois foi aqui que nasci profissionalmente”, disse Matheus Pato.

Revelado no Atlético Acreano, o atacante Matheus Pato brilhou com a camisa tricolor na equipe sub-20, quando o Fluminense conquistou o título de campeão brasileiro de 2015 e ele a artilharia da competição.

Um problema no joelho deixou o jogador fora dos gramados por um bom período. Na retomada da carreira, Matheus Pato passou por várias experiências. No segundo semestre de 2018, o jogador defendeu o STK Samorin, clube que era uma filial do Tricolor na Eslováquia, e marcou 17 gols em 19 jogos. Na temporada passada, após conquistar o título estadual pelo Cuiabá, transferiu-se para o Daejeon Citizen, da Coréia do Sul, onde somou seis gols e três assistências em 15 partidas.

O primeiro bom momento do acreano ocorreu na temporada de 2013, quando do torneio de Oberdorf, na Alemanha. Na ocasião, o Fluminense foi campeão e Matheus o artilheiro. O bom futebol apresentado em solo alemão foi suficiente para o atacante integrar a base da equipe do Benfica-POR.

