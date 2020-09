Idoso é criticado por usar cobra como máscara de proteção dentro do ônibus

A cena ocorreu no Reino Unido. Autoridades do transporte público reprovaram a atitude do homem

Um idoso foi flagrado por passageiros de um ônibus usando uma cobra como máscara de proteção dentro do transporte público, em Manchester, no Reino Unido. Imagens da cena foram compartilhadas na internet.

De acordo com passageiros, o homem estava com o animal em volta do pescoço e o usava de forma a cobrir a boca e o nariz. A alternativa bizarra para se proteger do novo coronavírus chamou atenção das pessoas em volta.

Segundo o portal UOL, o idoso seguia no ônibus em um trajeto de Swinton e Manchester. Apesar de não ter incomodado ninguém, o inglês foi duramente criticado pelas autoridades do transporte público da cidade.

“Embora haja um pequeno grau de interpretação que pode ser aplicado a isso [lei do uso de máscaras], não acreditamos que se estenda ao uso de pele de cobra, especialmente quando ainda presa à cobra”, disse um porta-voz da empresa de ônibus.

