Idoso que mora com filhos pede ajuda para retomar a vida após ter casa destruída por fogo

A vida do seu Aguiar, que já não era fácil, ficou ainda mais dura após ter quase todos os seus pertences destruídos pelo fogo de pasto que invadiu sua propriedade, situada no quilômetro 25 do ramal do Cassirian, em Rio Branco.

O homem, já idoso, morava sozinho com três filhos pequenos e vive de bico. Recentemente, ele havia se mudado para um terreno do sobrinho, onde criava suas crianças.

No entanto, um incêndio em uma fazenda próxima invadiu a residência vizinha. Com medo de ter sua casa atingida pelo fogo, Aguiar tirou quase todos os seus pertences e os colocou no terreiro, entre eles uma botija de gás.

Porém, o fogo mudou de direção e destruiu os objetos do trabalhador, além de ter consumido parte de sua moradia, deixando-o sem teto, roupa e alimento.

Um grupo de vizinhos e amigos se solidarizou com a causa de seu Aguiar e deu início a uma campanha de arrecadação de comida, vestimenta, objetos e dinheiro.

O homem ganhou madeira para levantar uma casinha na propriedade do sobrinho e necessita de recursos financeiros para complementar a construção.

Interessados em ajudá-lo podem ligar para o número 99235-2644 e pedir para falar com Amanda, uma das idealizadoras da campanha.

Também é possível fazer doação por transferência ou depósito bancário: Agência: 0534/Operação: 013/Conta: 0003784-6.

Materiais de construção ou utensílios domésticos também são aceitos.

