Ironizado por dirigente do Flamengo, jogador rebate: ‘muitas bocas pra calar’

Após ter seu nome envolvido em nova polêmica com um dirigente do Flamengo , o atacante Lincoln – que foi um dos jovens titulares no empate com o Palmeiras, no domingo – usou as redes sociais para publicar uma mensagem.

– Tenho metas a cumprir e muitas bocas pra calar. Merecíamos mais. Orgulho dos crias – compartilhou o atleta, em seu Instagram, recebendo o apoio de outros companheiros de time no Flamengo, como Hugo Souza, Renê e Lázaro.

PUBLICIDADE

Por conta do surto de Covid-19 no elenco profissional, o Flamengo recorreu a jovens da base para montar o time.

Neste cenário, com 18 desfalques ao todo, o empate em 1 a 1 e a atuação segura dos garotos do Ninho foi comemorado.

A publicação polêmica, após este jogo, foi de Paulo Cesar Pereira Filho, vice de secretaria do clube.

A paródia do filme “A Queda”, que conta as últimas horas do ditador alemão Adolf Hitler no poder, compartilhada pelo dirigente tinha uma série de brincadeiras com o rival paulista, mas também uma piada na qual Lincoln foi alvo de uma piada.

– “O Lincoln começou jogando como titular. Como não ganha de um time com o Lincoln?” – dizia parte do vídeo compartilhado pelo dirigente do Flamengo.

Anteriormente, Lincoln já havia sido criticado por Luiz Eduardo Baptista, o Bap – nome forte da direção de Landim -, em declaração que gerou incômodo entre as partes.

(Foto de capa: IG)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários