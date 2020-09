Jovem busca ajuda na web após perder dente e vira meme: “Sem atacante não dá”

Dosher tinha guardado a prótese na carteira, especificamente dentro da capinha do RG, porque o dente estava mole, quase se soltando.

A publicação do jovem fez tanto sucesso que ele chegou a fazer uma live de pouco mais de uma hora nas redes sociais. Nesta quinta (10/9), ele se surpreendeu com a quantidade de contas fakes criadas no Instagram. “Só loucura o que tá acontecendo. Dá nem pra acreditar”, disse.

Até o momento da publicação desta matéria, o dente ainda não havia sido encontrado.