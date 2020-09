Ministério da Saúde aprova estudo da CBF com volta de 30% do público aos estádios

O Ministério da Saúde aprovou o estudo enviado pela CBF que prevê a volta de até 30% do público aos estádios do Brasil nos jogos do Campeonato Brasileiro da série A a partir de outubro.

Segundo apuração do GLOBO, a CBF já recebeu o aval da pasta, por meio de ofício do Ministro Eduardo Pazuello, que endereçou documento ao presidente Rogério Caboclo. PUBLICIDADE A única exigência é que cada município ou estado adote uma política sanitária e um protocolo de saúde. A medida deverá ser implementada uniformemente em todo o Brasil, de acordo com a CBF.

