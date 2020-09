MPAC realiza live como parte da programação da 11ª edição do Prêmio de Jornalismo

Com o tema “Informação como Ferramenta de Combate à Pandemia do Novo Coronavírus”, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), realizou nesta quinta-feira, 17, uma live com jornalistas locais para debater o papel social da imprensa, considerada serviço essencial nesse período, pois garante a difusão de informações à população.

O evento faz parte da programação do 11ª Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre, que tem como tema “O papel do MP acreano no combate ao coronavírus”. O debate teve como mediadora a editora do site Folha do Acre, jornalista Gina Menezes, e a participação do repórter cinematográfico da TV Gazeta, Sidney Torres, e da repórter da TV Acre, Tálita Sabrina.

PUBLICIDADE

Os jornalistas compartilharam suas experiências na cobertura jornalística durante a pandemia e fizeram uma reflexão sobre o papel da imprensa no que se refere á disseminação de informações com credibilidade, a importância do combate à desinformação, e os desafios da atuação para os profissionais que estão na linha de frente.

A jornalista Gina Menezes destacou que a pandemia mostrou a necessidade do jornalismo profissional para levar informações com qualidade e credibilidade à população.

“Em meio à pandemia do novo coronavírus, muitas profissões precisaram se reinventar e procurar as melhores soluções para desempenhar suas atividades. Como um dos serviços considerados essenciais para este período, a imprensa tem garantido a difusão das informações à população. Os jornalistas e meios de comunicação tem se desdobrado diariamente para levar notícias de forma confiável e segura. A live foi uma oportunidade de fazermos um exercício da importância e dos desafios da nossa profissão, fico grata ao Ministério Público por promover esses debates, por trazer essas reflexões, e mais ainda por valorizar a nossa categoria”, disse a editora do site Folha do Acre.

Com mais de 30 anos atuando como repórter cinematográfico na imprensa acreana, Sidney Torres pontuou os desafios enfrentados em uma cobertura histórica.

“O maior impulsionador é saber que estamos fazendo esse trabalho e que o jornalismo tem sido a principal ferramenta de combate à desinformação e às fake news. Acredito que o jornalismo tem agido muito nesse sentido de comprovar, validar e esclarecer à população sobre muitos assuntos. Esta é a principal função do jornalismo e, tem que ser sim o motivo que faz com que os profissionais saiam de suas casas para continuar prestando esse serviço à sociedade como um todo”, disse o repórter cinematográfico da TV Gazeta.

Tálita Sabrina enfatizou a satisfação de poder fazer a cobertura jornalística em um momento tão singular e histórico.

“Foi uma honra poder compartilhar a minha experiência durante a cobertura da pandemia do novo coronavírus. Atuar como repórter podendo levar informação para a população em um momento em que o mundo vivia tanta incerteza foi um desafio imenso, poder compartilhar um pouco desse trabalho me fez relembrar os momentos vividos nos últimos seis meses. A live me fez sentir a sensação de que o meu dever como jornalista foi realizado com ética e responsabilidade, mas que continuamos no enfrentamento a doença”, disse a repórter da TV Acre.

Novidades no Prêmio de Jornalismo

O Prêmio de Jornalismo do MPAC de 2020 será realizado no formato virtual em razão da pandemia do novo coronavírus. Entre as novidades desta edição está a inclusão de novas mídias, como podcasts e trabalhos publicados em redes sociais, com o intuito adequar a premiação às novas formas de fazer jornalismo.

Serão premiados trabalhos veiculados por web sites, jornais e emissoras de rádio e televisão e também nas mídias sociais, de 17 de março a 30 de novembro de 2020.

O objetivo é reconhecer e estimular a atuação da imprensa como difusora de informação, de transformação social e formadora de opinião.

O concurso vai premiar os melhores trabalhos jornalísticos cujas pautas estejam relacionadas com a defesa dos interesses da sociedade e que envolvam a Instituição.

O 11º de Jornalismo do MPAC é realizado pela Associação do Ministério Público do Acre (Ampac), Associação dos Servidores do MP do Acre (Assempac), e conta o patrocínio do Banco Cooperativo Sicoob, Assembleia Legislativa do Acre, Lab Norte, Top Mídia e Unimed.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários