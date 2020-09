Polícia prende dois homens e uma mulher por assaltos e porte ilegal de arma; trio já procurado

Criminosos usavam um Citroën C3 para fazer arrastões no Segundo Distrito e no Centro

Uma jovem sofreu uma tentativa de assalto à mão armada na Avenida Ceará, na manhã de quarta-feira (2), mas fugiu ilesa da situação. Mesmo abalada, a vítima conseguiu anotar as características do veículo usado pelos suspeitos – um Citroën C3 vermelho de placa JPP2G89 – e repassou as informações às autoridades, que agiram rapidamente.

À tarde, o 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) avistou o carro no semáforo do Terminal Urbano, no Centro, e realizou uma abordagem padrão. Durante a revista foram encontrados R$ 495 em dinheiro, uma porção de maconha, dois celulares, uma faca e um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

Os três ocupantes do automóvel, dois homens e uma mulher, foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), na Estação Experimental, por roubo e porte ilegal de arma. A polícia informou que o trio já era procurado por ter cometido um arrastão nas regiões do Segundo Distrito e do Centro da cidade e que ainda devem passar por reconhecimento das vítimas.

