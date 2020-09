Rádio Boas Novas 105,3 FM lança primeiros programas nesta quarta em Sena

A população de Sena Madureira contará a partir de agora com uma nova opção de Rádio para ouvir e se informar. Estréia nesta quarta-feira, dia 02 de setembro, a programação diária da RBN – Rádio Boas Novas – 105,3 FM Sena Madureira. A emissora levará ao ar uma programação gospel e notícias das mais variadas áreas.

Instalada na Rua Esperança, em frente a ladeira do Aníbal, na Avenida Brasil, a Rádio 105,3 FM já vem operando em caráter experimental há vários meses e tem maior alcance em FM de Sena Madureira, chegando a lugares longínquos como alto Rio Caeté, Macauã, Iaco e Purus.

O diretor geral da Boas Novas Sena Madureira, Auristelio Carvalho, acompanhou a montagem dos equipamentos e aposta na audiência da estação. “Temos uma boa estrutura e um alcance muito longe, chegando aos antigos seringais onde colonos e extrativistas continuam a morar, além de atender, ainda, os bairros da cidade, então estamos a disposição dos nossos ouvintes com uma programação agradável “, avalia Carvalho.

Jornal Boas Novas

Como não poderia faltar, a Rádio lança sua programação diária com um radiojornal que irá ao ar a partir do meio dia e se chamará Jornal Boas Novas, em alusão ao nome da Rádio. O noticioso chega como carro chefe da emissora. O radialista Fernando Silva, integrante da equipe acredita no sucesso da programação. O Jornal Boas Novas representa literalmente o novo e com certeza todo mundo vai ter a curiosidade de saber quem são os apresentadores e repórteres, garanto que a equipe é de primeira e logo ganhará grande audiência, podem esperar”, promete.

Nos demais horários, a programação terá como base a música gospel e a ministração da palavra. A direção informou que ainda há espaço na programação diária para pastores e demais interessados, o contato pode ser feito pelos números: 999411229 e 99987-3584.

