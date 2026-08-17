O show reuniu uma grande multidão e marcou uma noite de muita música, emoção e alegria

A cantora Marília Tavares foi a grande atração do Purus Fest, realizado na noite deste domingo (16), em Manoel Urbano, no interior do Acre. O show reuniu uma grande multidão e marcou uma noite de muita música, emoção e alegria.

Com um repertório formado por seus principais sucessos, Marília Tavares levantou o público e manteve a animação durante toda a apresentação. A cantora foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que acompanharam de perto cada momento do espetáculo.

O evento integrou a programação realizada em paralelo ao Festival de Praia 2026, que movimentou Manoel Urbano durante o fim de semana e atraiu moradores e visitantes para uma série de atividades culturais e de entretenimento.

A apresentação de Marília Tavares encerrou a programação com um dos momentos de maior público do festival, consolidando a noite como um dos destaques da edição deste ano.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet