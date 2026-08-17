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Marília Tavares reúne multidão durante show no interior do Acre

O show reuniu uma grande multidão e marcou uma noite de muita música, emoção e alegria

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Marília Tavares reúne multidão durante show no interior do Acre

A cantora Marília Tavares foi a grande atração do Purus Fest, realizado na noite deste domingo (16), em Manoel Urbano, no interior do Acre. O show reuniu uma grande multidão e marcou uma noite de muita música, emoção e alegria.

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Com um repertório formado por seus principais sucessos, Marília Tavares levantou o público e manteve a animação durante toda a apresentação. A cantora foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que acompanharam de perto cada momento do espetáculo.

O evento integrou a programação realizada em paralelo ao Festival de Praia 2026, que movimentou Manoel Urbano durante o fim de semana e atraiu moradores e visitantes para uma série de atividades culturais e de entretenimento.

A apresentação de Marília Tavares encerrou a programação com um dos momentos de maior público do festival, consolidando a noite como um dos destaques da edição deste ano.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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