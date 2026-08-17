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Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere

Produção dos anos 2000 sobre pessoas com superpoderes voltou aos holofotes

Por Redação ContilNet
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Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere
Reprodução

Produção exibida entre 2006 e 2010 soma 78 episódios em quatro temporadas; saiba em quais catálogos rever a história de Claire Bennet.

A clássica série de ficção científica Heroes, criada por Tim Kring e exibida originalmente entre 2006 e 2010, voltou ao centro das atenções do público após a confirmação da morte da atriz Hayden Panettiere, aos 36 anos. Na trama, Hayden interpretou a jovem líder de torcida Claire Bennet, portadora de um poder extraordinário de regeneração celular espontânea.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a série que revolucionou o gênero na TV aberta norte-americana está acessível no Brasil em diferentes serviços.

“No Brasil, Heroes está disponível para os assinantes no catálogo da Netflix. A produção também pode ser acessada no Amazon Prime Video e na Apple TV em modalidades de assinatura ou compra digital”, destacou a repórter Juliana Barbosa em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Trama, elenco de peso e investigação sobre a atriz

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a produção marcou a televisão nos anos 2000:

  • Enredo Marcante: A história acompanha pessoas comuns espalhadas pelo mundo que descobrem habilidades sobre-humanas como voar, ler mentes e manipular o tempo.

  • Elenco Aclamado: Além de Hayden Panettiere, o elenco conta com atores como Milo Ventimiglia, Masi Oka, Jack Coleman, Zachary Quinto e Greg Grunberg.

  • Total de Episódios: A produção possui 4 temporadas completas e um total de 78 episódios produzidos.

  • Circunstâncias em Apuração: A morte de Hayden Panettiere, confirmada pela imprensa norte-americana, segue sob investigação das autoridades de Greenville, na Carolina do Sul, sem causa divulgada. A atriz deixa a filha Kaya, de 11 anos.

Onde assistir à série Heroes no Brasil?

A série Heroes está disponível para os assinantes no catálogo da Netflix, além de opções de compra ou streaming no Amazon Prime Video e na Apple TV.

Qual era a personagem de Hayden Panettiere em Heroes?

Hayden Panettiere viveu a estudante e líder de torcida Claire Bennet, cujo poder especial era a rápida regeneração celular e recuperação de ferimentos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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