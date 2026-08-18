Miguel Falabella se despede de Laura Cardoso e relembra amizade iniciada nos anos 1980

Pioneira da televisão brasileira, artista acumulou mais de 100 trabalhos ao longo de oito décadas de carreira/ Foto: Reprodução

O ator e diretor Miguel Falabella prestou homenagem à atriz Laura Cardoso na manhã desta terça-feira (18), após a confirmação da morte da artista, aos 98 anos. A veterana da dramaturgia brasileira morreu de causas naturais.

Em publicação em rede social, Falabella relembrou o início do convívio com a atriz, na transição da década de 1980, e destacou o clima de trabalho mantido nas produções em que atuaram juntos.

“Eu a conheci na virada dos anos 80 e, desde então, tive com ela uma amizade linda, divertida e respeitosa. Fizemos teatro, televisão, muita festa e exercitamos juntos a implantação de um ambiente solar no trabalho”, afirmou o ator. “Laura era gigante, compulsiva e tinha um talento que não cabia em seu corpo pequeno. Para mim, era sempre um privilégio estar com ela e assisti-la debruçar-se sobre algumas personagens. Te amo, Laura! Muito mesmo! Até um dia!”

A mensagem recebeu apoio de colegas do meio artístico e de admiradores. A atriz Marisa Orth destacou a convivência entre os dois: “E você me ensinou a admirá-la ainda mais”. As atrizes Catarina Abdalla e Isis de Oliveira também deixaram registros de pesar no perfil do diretor.

A morte de Laura Cardoso foi comunicada pela família na madrugada desta terça-feira por meio das páginas oficiais da artista. “Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações”, diz a nota.

O velório é realizado nesta terça-feira, no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, em cerimônia aberta a familiares, amigos e fãs das 8h às 14h.

Com mais de 80 anos de carreira e cerca de 100 trabalhos acumulados entre rádio, teatro, cinema e televisão, Laura Cardoso iniciou a trajetória profissional aos 15 anos na Rádio Cosmos. Na televisão, foi uma das pioneiras ao estrear na TV Tupi no começo dos anos 1950, ingressando na TV Globo na década de 1980.

A atriz viveu personagens marcantes na teledramaturgia nacional, como Isaura em Mulheres de Areia (1993), Guiomar em A Viagem (1994), Sinhana no remake de Irmãos Coragem (1995), Carmem em Chocolate com Pimenta (2003) e Laksmi Nanda em Caminho das Índias (2009). Seu trabalho mais recente na televisão foi a novela A Dona do Pedaço (2019), enquanto no cinema atuou no filme Dona Rosinha, lançado em 2025.