Relatório do JustWatch revelou a porcentagem dos brasileiros que assinam cada serviço de streaming, como Netflix, HBO Max e Prime Video

Veja o ranking de interesse dos streamings no Brasil/Foto: Reprodução

A Netflix ficou em terceiro lugar no ranking do JustWatch de interesse pelos serviços de streaming de assinatura no Brasil do segundo trimestre de 2026. A plataforma ocupa a posição desde o primeiro trimestre do ano, quando perdeu o 2º lugar para o Disney +.

De acordo com a análise do site, que não considera o número de assinantes e sim o interesse dos internautas, a Netflix perdeu três pontos percentuais e hoje aparece com 18% no ranking. O Disney+, que avançou três pontos durante o período, aparece com 19%.

A liderança é do Prime Video, que ocupa o topo do pódio desde o ano anterior, perdeu 1 ponto percentual. A plataforma da Amazon aparece com indicativo de 21%. O levantamento do JustWatch Brasil considera critérios como buscas por produções, cliques em ofertas de streaming, inclusão de títulos em listas e marcação de conteúdos como assistidos dentro do site.

A HBO Max se manteve na 4ª colocação, com 11% de interesse. A Apple TV superou o Globoplay, que ocupam a 5ª e 6ª posições, respectivamente.

Veja o ranking de interesse dos streamings no Brasil:

Prime Video: 21%

Disney+: 19%

Netflix: 18%

HBO Max: 11%

Apple TV+: 9%

Globoplay: 8%

Paramount+: 6%

Mubi: 3%

Claro Video: 1%

Outros serviços: 4%

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles