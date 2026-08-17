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Netflix fica em 3º em ranking de streamings no Brasil; veja o top 10

Relatório do JustWatch revelou a porcentagem dos brasileiros que assinam cada serviço de streaming, como Netflix, HBO Max e Prime Video

Por Redação ContilNet
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Netflix fica em 3º em ranking de streamings no Brasil; veja o top 10
Veja o ranking de interesse dos streamings no Brasil/Foto: Reprodução

A Netflix ficou em terceiro lugar no ranking do JustWatch de interesse pelos serviços de streaming de assinatura no Brasil do segundo trimestre de 2026. A plataforma ocupa a posição desde o primeiro trimestre do ano, quando perdeu o 2º lugar para o Disney +.

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De acordo com a análise do site, que não considera o número de assinantes e sim o interesse dos internautas, a Netflix perdeu três pontos percentuais e hoje aparece com 18% no ranking. O Disney+, que avançou três pontos durante o período, aparece com 19%.

A liderança é do Prime Video, que ocupa o topo do pódio desde o ano anterior, perdeu 1 ponto percentual. A plataforma da Amazon aparece com indicativo de 21%. O levantamento do JustWatch Brasil considera critérios como buscas por produções, cliques em ofertas de streaming, inclusão de títulos em listas e marcação de conteúdos como assistidos dentro do site.

A HBO Max se manteve na 4ª colocação, com 11% de interesse. A Apple TV superou o Globoplay, que ocupam a 5ª e 6ª posições, respectivamente.

Veja o ranking de interesse dos streamings no Brasil:
Prime Video: 21%
Disney+: 19%
Netflix: 18%
HBO Max: 11%
Apple TV+: 9%
Globoplay: 8%
Paramount+: 6%
Mubi: 3%
Claro Video: 1%
Outros serviços: 4%

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles
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