Que horas estreia ‘Por Você’, nova novela das 7 da TV Globo?

Globo/ Fábio Rocha

Estreia do folhetim protagonizado por Sheron Menezzes vai ao ar às 19h40; trama começa com acidente grave e promessa que muda a vida da médica Bela.

A nova novela das sete da TV Globo, intitulada Por Você, estreia na noite desta segunda-feira (17/8). Com exibição agendada para começar às 19h40 (horário de Brasília), o folhetim é protagonizado por Sheron Menezzes e traz uma intensa carga dramática no seu capítulo de abertura.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a história principal é desencadeada por um acidente trágico no Rio de Janeiro.

“A médica obstetra Bela (Sheron Menezzes) verá sua vida mudar drasticamente ao prometer cuidar dos quatro filhos de sua melhor amiga, Juli (Lucy Ramos), que morre após um grave acidente de carro”, destacou a repórter Camilla Germano em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Maternidade atípica, triângulo amoroso e rivalidade no hospital

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, os primeiros capítulos estabelecem os conflitos da história:

O Acidente Trágico: Bela e Juli acabam capotando o veículo após a provocação do motorista Juarez na trânsito. Antes de falecer no hospital, Juli faz a amiga prometer assumir a criação de Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca.

Desafios da Maternidade: Dedicada exclusivamente à medicina, a protagonista precisará equilibrar a carreira no hospital com a criação repentina das quatro crianças.

Conflitos Amorosos: Bela ficará dividida entre Lucas (Amaury Lorenzo), diretor da escola das crianças, e Gabriel (Thiago Lacerda), um antigo amor que atualmente está casado com Vanessa.

Antagonista Declarada: A médica anestesista Vanessa (Alinne Moraes), herdeira do hospital, nutre rivalidade com Bela desde a infância e planeja prejudicar a protagonista no trabalho.

Que horas vai ao ar a estreia de ‘Por Você’ na TV Globo?

O primeiro capítulo da nova novela das 7, Por Você, começa a partir das 19h40 nesta segunda-feira (17/8), na TV Globo.

Qual é a história principal da novela ‘Por Você’?

A trama acompanha a médica Bela (Sheron Menezzes), que assume a criação dos quatro filhos de sua melhor amiga Juli (Lucy Ramos) após ela falecer em um trágico acidente de carro no primeiro capítulo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet