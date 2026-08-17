Hayden Panettiere: emergência foi chamada por parada cardíaca

Áudio divulgado aponta que paramédicos tentaram reanimar a atriz de 'Heroes' em Greenville.

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Ligação de emergência divulgada aponta que paramédicos tentaram reanimação por suporte avançado; polícia de Greenville investiga o falecimento.

Novos detalhes trazidos a público revelam o atendimento de emergência realizado na casa da atriz Hayden Panettiere, de 36 anos, em Greenville, na Carolina do Sul. Uma amiga da artista acionou o socorro por volta das 13h51 do domingo (16/8), relatando que a atriz estava inconsciente e em parada cardíaca.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a tentativa de reanimação não obteve êxito.

“Os paramédicos aplicaram protocolos de suporte avançado de vida cardíaca no local, mas a morte da atriz foi confirmada às 14h32. Análises preliminares da polícia de Greenville não apontaram sinais de crime”, destacou a repórter Juliana Barbosa em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Papéis de destaque na TV, cinema e viagem no dia anterior

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a atriz construiu uma trajetória de sucesso nas telas:

Consagração em Heroes: Aos 17 anos, ganhou projeção mundial ao interpretar a cheerleader Claire Bennet, personagem capaz de se regenerar espontaneamente.

Sucesso em Nashville e Pânico: Viveu a cantora country Juliette Barnes (papel que lhe rendeu indicações ao Globo de Ouro) e interpretou Kirby Reed nos filmes Pânico 4 e Pânico VI .

Dublagem Marcante: Na infância, deu voz à personagem Dot na animação Vida de Inseto (1998) da Pixar.

Deslocamento de Los Angeles: Registros indicam que Hayden viajou para o sul dos Estados Unidos no sábado (15/8) acompanhada de Brian Hickerson. A atriz completaria 37 anos no dia 21 de agosto e deixa a filha Kaya, de 11 anos.

Qual foi o motivo do chamado de emergência para a casa de Hayden Panettiere?

A equipe de emergência foi acionada para atender uma “mulher inconsciente” que sofria uma parada cardíaca em sua residência em Greenville.

Quais foram os papéis mais conhecidos de Hayden Panettiere na carreira?

A atriz destacou-se mundialmente como a líder de torcida Claire Bennet na série Heroes, a cantora Juliette Barnes na série Nashville e a personagem Kirby Reed na franquia cinematográfica Pânico.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet