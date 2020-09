Revoltados com prefeitura de Sena, moradores interditam rua esburacada com estacas

Cansados de esperar providências do poder público, moradores indignados com as promessas não cumpridas pela prefeitura municipal de Sena Madureira decidiram interditar a Rua Monsenhor Távora, no bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, no Interior do Acre.

Segundo informações de populares, a rua está em péssimas condições de trafegabilidade urbana. Com isso, decidiram interditá-la, até que providências sejam tomadas pela prefeitura. “No local, já caíram motos, e carros quebraram”, reclamou um morador.

Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet mostra a rua Agnaldo Chaves completamente alagada. Um morador alega que toda vez que chove o bueiro transborda, tomando as residências. “Já era pra prefeitura ter aberto esse bueiro e não abriu”, explicou o Internauta que não se identificou.

