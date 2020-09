Senadores não querem que Netflix produza nova série dos criadores de Game of Thrones

Cinco senadores do Partido Republicano dos Estados Unidos, o mesmo do presidente Trump, pediram à Netflix que reconsidere a decisão de transformar em série o best-seller sci-fi ‘O Problema Dos Três Corpos’. O motivo? O autor Liou Cixin é chinês e propaga a “perigosa propaganda” do Partido Comunista.

O projeto de adaptação da obra está sendo sendo desenvolvido por David Benioff e D.B. Weiss, criadores da série ‘Games of Thrones’ (GoT), em parceria com o cineasta Rian Johnson, que dirigiu ‘Guerra nas Estrelas: O Último Jedi’, e com produção da empresa de entretenimento ‘Plan B’, de Brad Pitt.

Embora os senadores não tenham acusado este quarteto, afirmam que o autor chinês é comunista, apontando uma entrevista que ele concedeu à revista ‘The New Yorker’ em junho.

Ao ser questionado sobre o destino da minoria muçulmana uigur, alvo de detenções em massa em campos de concentração na China, Liu Cixin defendeu as autoridades chinesas.

“Você preferiria que [os uigures] estivessem mutilando corpos em estações de trem e escolas em ataques terroristas?”, respondeu Liu. “De qualquer maneira, o governo está ajudando sua economia e tentando tirá-los da pobreza”, completou o escritor ao ‘The New Yorker’.

Em seu recente lançamento ‘Mulan’, a Disney também agradeceu às autoridades chinesas da região em que as detenções em massa ocorreram – e onde a adaptação da fábula chinesa foi filmada.

Os senadores não acusaram a Disney de defender o comunismo chinês, mas enviaram uma carta ao chefe de conteúdo da ‘Netflix’, Ted Sarandos, denunciando Liu por “repetir como um mantra a perigosa propaganda” do Partido Comunista.

Os políticos afirmam que a empresa americana está “proporcionando uma plataforma para Liu produzir este projeto”.

“Pedimos à Netflix que reconsidere seriamente” a decisão, conclui o texto.

‘O Problema dos Três Corpos’ é o primeiro livro de uma trilogia composta ainda por ‘A Floresta Sombria’ e ‘O Fim da Morte’. Todos foram lançados no Brasil pela editora ‘Suma’.

Ao anunciarem a adaptação, os criadores de GOT descreveram a obra de Liu Cixin como “a saga de ficção científica mais ambiciosa que já lemos, levando os leitores em uma jornada dos anos 1960 até o fim dos tempos, da vida em nosso ponto azul aos limites distantes do universo”. “Esperamos passar os próximos anos de nossas vidas trazendo isso à vida para o público em todo o mundo”, acrescentaram Benioff e Weiss.

Os produtores e a ‘Netflix’ não comentaram a politização da série pelos congressistas, cujo tom ressuscita a antiga caça às bruxas realizada por políticos americanos entre o final dos anos 1940 e todos os anos 1950.

Durante um período atualmente considerado vergonhoso da História americana, congressistas atacaram Hollywood por fazer propaganda comunista e chegaram a ordenar a prisão de pessoas que se recusaram a denunciar colegas de profissão. A pressão política da extrema direita levou vários roteiristas a serem incluídos numa ‘Lista Negra’ e proibidos de trabalhar na indústria cinematográfica.

Esta perseguição só acabou em 1960, quando o ator e produtor Kirk Douglas desafiou os políticos e arriscou sua reputação ao contratar o “proibidão” Dalton Trumbo para assinar o roteiro de ‘Spartacus’. O filme não só se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema americano como venceu quatro ‘Oscars’. [Foto de capa: Art Streiber]

