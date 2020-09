TCE notifica Ministério Público por ultrapassar 12,6% o limite de despesa com servidores

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) notificou o Ministério Público do Estado (MPAC) por ultrapassar o limite de responsabilidade fiscal de despesa com pessoal. A notificação foi publicada na edição do Diário Eletrônico desta terça-feira (29).

O órgão controlador alegou que com base nas informações apresentadas do 2° Quadrimestre de 2020 no sistema SIPAC, o MP está com gastos de R$ 117,2 milhões mensais. A lei de responsabilidade fiscal no entanto diz que o limite legal deve ser de R$ 104,1 milhões, ou seja, o MP está com acima 12,6% (pouco mais de R$ 13 mil reais).

“O limite LEGAL de Despesa com Pessoal foi ultrapassado. Assim, fica o gestor ciente de que deverá adotar as medidas, além de estar sujeito às vedações previstas em lei. Deverá ainda, adotar as providências para eliminação do percentual excedente” ,diz o TCE.

