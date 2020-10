A Fazenda bate novo recorde com surto de acreana Raíssa e explode como nunca

Não é novidade para ninguém que a 12ª temporada do reality-show A Fazenda é uma das mais bem-sucedidas de toda a história do reality e o produto que mais deu frutos para a Record em 2020. Mas se você acha que o reality-rural brasileiro não tem mais recordes para bater, está bastante enganado.

Isso porque a cada nova edição do programa que vai ao ar todos os dias da semana a atração bate o recorde da temporada, e não apenas isso, como também muitas das vezes recordes não vistos há anos no próprio reality. A audiência de ontem (17), por exemplo, foi a maior do programa em oito anos.

De acordo com dados prévios de audiência referentes à Grande São Paulo, A Fazenda registrou 12,6 de média e 14,1 de pico na sexta-feira, que é tradicionalmente um dos dias de menor audiência do programa por causa da falta de acontecimentos relevantes no ao vivo, o que se estende até o domingo.

Globo se deu melhor

Dessa vez, no entanto, o programa passou longe da liderança na média geral. A Globo ficou em primeiro lugar isolado com 18.3 pontos, enquanto o SBT somou 4,9 e a Band 1 ponto. Mesmo assim, o programa de Marcos Mion conseguiu “beliscar” o posto da Globo, ficando em primeiro por três minutos.

Raissa surtou após discussão com Luiza Ambiel em A Fazenda 12 (Foto: Reprodução)

A Fazenda explodindo

Mesmo aparentemente baixos, os números são considerados bons para uma sexta-feira. Tanto que é a maior audiência de A Fazenda neste dia da semana desde 2012, quando a emissora paulista levava ao ar a quinta temporada do programa rural.

