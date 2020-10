Deputados se solidarizam com Nicolau e dizem acreditar em sua inocência 

Na sessão extraordinária convocada pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), os deputados estaduais Jenilson Leite (PSB), e o líder do governo, deputado Gehlen Diniz (Progressistas) usaram o pequeno expediente para prestar solidariedade ao presidente da casa, deputado estadual Nicolau Júnior, que foi ouvido pela Polícia Federal.

Diniz destacou que a ação da PF deve ser respeitada, mas que os fatos precisam ser analisados. “Não podemos fazer julgamento precipitado”, declarou.

O presidente em exercício, deputado Jenilson Leite, disse que acredita na inocência de Nicolau. “Ele vai apresentar sua defesa e em breve estará conosco a frente dos trabalhos legislativos”, concluiu.

