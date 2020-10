Energisa investe em eficiência energética para melhorar iluminação e levar mais qualidade de vida

Agora as cidades do AC estão iluminadas com energia limpa e de qualidade

Iluminação mais moderna em vias públicas, troca de equipamentos, lâmpadas e até instalação de placas solares em instituições sociais e prédios públicos do Acre. Com investimentos que somam mais de R$ 1,6 milhão, as ações do Programa de Eficiência Energética da Energisa contribuíram para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e o desenvolvimento econômico do estado nos últimos dois anos.

Por meio do programa Economia em Foco, por exemplo, a empresa trocou lâmpadas antigas, de vapor de sódio, por luminárias de LED, mais econômicas, das ruas e praças de quatro municípios: Mâncio Lima, Senador Guiomard, Epitaciolândia e Brasiléia. Agora, estas cidades estão iluminadas com energia limpa, eficiente e de qualidade.

A iniciativa ajudou a reduzir o consumo de energia elétrica para as prefeituras, que economizaram recursos para aplicar em frentes como saúde e educação. A economia anual de energia elétrica para as quatro prefeituras gira em torno de R$ 650 mil.

“Buscamos desenvolver projetos de eficiência energética que melhorem a qualidade de vida das pessoas, levando bem-estar para todos e trazendo benefícios para as localidades onde elas estão inseridas. Os investimentos também contribuem para o desenvolvimento dos municípios e possibilita uma economia na conta de energia”, destaca o diretor presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva.

Ações educativas e troca de geladeiras – Os investimentos em eficiência energética da Energisa Acre também são direcionados a outras ações, que consistem em atividades educativas e de conscientização a respeito do uso da energia. O programa Nossa Energia, por exemplo, estimula as boas práticas de consumo em residências e combate ao desperdício e dicas de segurança com energia elétrica.

A empresa promove ainda a troca de equipamentos elétricos e lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED, nas casas de clientes de baixa renda do Acre. Além disso, 800 geladeiras velhas foram substituídas por novas e 17 mil lâmpadas foram distribuídas em 12 cidades. Mais de 4.200 residências estão cadastradas para receber o benefício.

O programa também ajudou 43 instituições sociais no Acre. Uma delas é o Educandário Santa Margarida, que abriga crianças de zero a 12 anos, em Rio Branco. Lá, serão investidos cerca de R$ 180 mil na troca de equipamentos, como aparelhos de ar condicionado, refrigeradores, lâmpadas, além da instalação de placas de geração solar fotovoltaica.

“Esta parceria é fundamental para proporcionar economia de energia elétrica e melhores condições para as crianças do abrigo”, afirma Oswaldo Leal, coordenador-geral da instituição, fundada em 1942.

A Energisa firmou ainda parceria com o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), em um investimento de R$ 370 mil na melhoria de eficiência energética de suas unidades em Rio Branco, como a Casa da Indústria, SESI e SENAI. Com isso, a instituição terá uma economia de R$ 70 mil por ano no consumo de energia. “Uma importante iniciativa que proporciona uma redução nos gastos da instituição com equipamentos mais econômicos”, conta o presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro.

