Esposa de Moro discute com bolsonarista e diz que quem defende político é otário

Rosangela Moro, esposa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, usou a sua rede social para discutir com seguidores bolsonaristas na madrugada do sábado (10).

A esposa de Moro publicou uma foto usando máscara no Instagram com a legenda “tem gente enganando a gente”, trecho da música “Mais um vez” da banda Legião Urbana. Na legenda ela complementou: “nem aí para Bolsonaro e governo ou poder” . Rosangela disse ter perdido pessoas para a Covid-19 e afirmou ser uma pessoa normal.

Os bolsonaristas começaram a atacar Rosangela, que respondeu diversos comentários com críticas àqueles que têm ” político de estimação ” e chegou a chamar um dos opositores da família Moro de ” otário “.

“Fica aí idolat rando político? Otário!!! É você que emprega paga imposto e sustenta aquilo lá!!! ACORDA!!!”, escreveu.

Na manhã deste domingo (11), Rosangela Moro excluiu o seu perfil no Instagram.

