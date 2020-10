Luísa Sonza fala que haters ainda “conseguem matar alguém” e preocupa fãs

“Pessoas que destilam ódio na internet, vocês não vão sossegar até matar alguém, né? Porque estou avisando, uma hora vocês vão conseguir”, desabafou Luísa.

Pessoas q destilam ódio na internet, cês n vão sossegar até matar alguém né? Pq to avisando, uma hora vcs vão conseguir. — Luísa Sonza | #TOMA 💜 (@luisasonza) October 2, 2020

Os fãs da cantora ficaram preocupados com a mensagem e pediram que ela se afaste das redes sociais. “Você é forte”, disse um. “Não gosta? Não segue. Mas destilar ódio gratuito é uma parada muito surreal!”, comentou outra. “Blinda sua mente, não deixa essas coisas te afetarem, se possível até fica um pouco distante dessas coisas e fica bem”, pediu uma outra.

Luísa virou o centro dos holofotes após assumir namoro com Vitão. Ela, que era casada com Whindersson Nunes, foi acusada de usar o humorista para se promover, além de ter traído Nunes com o cantor.