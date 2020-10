MP deve apurar denúncia de abuso de poder contra Mazinho Serafim em Sena

O Ministério Público Eleitoral (MPE) deverá apurar uma possível prática de abuso de poder econômico feita pelo prefeito de Sena Madureira e candidato à reeleição, Mazinho Serafim (MDB).

A denúncia foi formalizada pelo candidato à prefeitura Gehlen Diniz (Progressistas) e acatada pelo promotor Eleitoral Luis Henrique Corrêa Rolim. A decisão consta no Diário Eletrônico do órgão.

PUBLICIDADE

Rolim pediu a instauração de um procedimento preparatório eleitoral. Nos autos do processo, Serafim teria veiculado “via Rádio Difusora – AM – de Sena Madureira a realização de eventos no Rio Iaco com a suposta presença do atual Prefeito e sua equipe, com a realização de torneio de futebol, distribuição de refeições e festas, conforme fotografia da nota veiculada no programa de mensagens e áudio da respectiva divulgação, encaminhados a esta Promotoria Eleitoral pelo denunciante”.

O promotor frisou que “tais fatos, se comprovados, podem caracterizar possível prática de abuso de poder político e econômico”, causando possíveis punições ao atual prefeito.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários