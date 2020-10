Nego do Borel já ficou a três com Anitta e quis namorar a cantora

Com o relacionamento estremecido, Nego foi visitar a Anitta e fez as fotos calientes com ela. O sogro ficou uma arara.

O ensaio sensual que Nego do Borel fez com a amiga Anitta, no banheiro da casa da cantora, deu o que falar. O sogro, Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda Reis, noiva do funkeiro, criticou os cliques para lá de quentes, afirmando que não precisava de tamanha exposição. O que muita gente não sabe é que Nego e Anitta já tiveram um affair no passado. Inclusive a três, mais conhecido como o famoso “ménage à trois”. A escolhida dos dois foi uma moça com quem Nego se relacionava na época. Depois, o funkeiro quis até namorar Anitta, mas levou um toco da Poderosa e seguiram amigos.

Falando no cantor, o atual relacionamento dele andou estremecido quando ele viajou com o amigo TH para Dubai, no início do mês. Duda não gostou nadinha e foi para a casa dos pais, no interior do Rio. Lá, ela desabafou, como sempre faz, que estava triste e pagando as contas da casa onde mora com Nego. Foi aí que o sogro do cantor soltou o verbo nas redes sociais, afirmando que a filha está “sustentando o noivo”.

Com o relacionamento estremecido, Nego foi visitar a Anitta e fez as fotos calientes com ela. O sogro ficou uma arara. Ontem, o funkeiro postou uma sequência de vídeos com Duda para mostrar ao público que o relacionamento está bem, obrigado, e ainda ironizou as notícias de que está sendo sustentado pela noiva. Mas a pergunta é: como o sogro sabe disso, Nego?

