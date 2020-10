Ponte do Abunã: Comerciante acreano está entusiasmado com o futuro dos negócios

Ex-presidente da Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac), José Batista de Queiroz participou na última sexta-feira (2) da comitiva do governo que acompanhou a visita técnica do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, à Ponte do Abunã.

‘Badate’, como é mais conhecido, é um entusiasta da obra e possui registro fotográfico das etapas de construção, que é coordenada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

➡️Atualmente, o percurso é interrompido pelo Rio Madeira, em Abunã, para que a travessia de todos os veículos, bens e pessoas aconteça por balsas. A obra, prevista para ser entregue em dezembro, já estará pavimentada em outubro e totalmente sinalizada no fim de 2020. pic.twitter.com/d4huvLaca6 — DNIT (@DNIToficial) October 2, 2020

O acervo documenta o vagaroso passo a passo de um antigo sonho de integração terrestre que vai conectar o estado ao restante do país, por meio da BR-364.

O comerciante avalia que a entrega da ponte, iniciada em 2014 e prevista para dezembro deste ano, cria um ambiente mais atrativo para o setor de serviços e deve trazer alívio para o bolso do povo que mora na região.

“Por incrível que pareça, muitas empresas deixam de se instalar no Acre pelas dificuldades de logística. A carga não pode contar com empecilhos de transporte, precisa ser rápido.”

Hoje, para se ter uma ideia, o valor cobrado aos carreteiros para a travessia de balsa pelo Rio Madeira é de R$ 200 por trecho. Assim, a tarifa acaba embutida no frete e o consumidor não tem a vantagem de custo-benefício, pagando mais caro em bens adquiridos de fora.

“E é por isso que será um grande passo para nós acreanos. Vai diminuir distância, tempo e dinheiro. Vou continuar acompanhando e fotografando a obra até o dia da inauguração”.

Ponte do Abunã [Foto: Cassiano Marques/EME Amazônia] Ponte do Abunã [Foto: Cassiano Marques/EME Amazônia] Ponte do Abunã [Foto: Cassiano Marques/EME Amazônia] Ponte do Abunã [Foto: Cassiano Marques/EME Amazônia] Ponte do Abunã [Foto: José Badate de Queiroz] Ponte do Abunã [Foto: José Badate de Queiroz] Ponte do Abunã [Foto: José Badate de Queiroz] Ponte do Abunã [Foto: José Badate de Queiroz] Ponte do Abunã [Foto: José Badate de Queiroz] Rio Madeira [Foto: José Badate de Queiroz]

