Sargento Adônis é condenado por divulgação de notícia falsa contra Zequinha Lima

Em uma decisão liminar expedida pelo juiz da 4ª zona eleitoral, o candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, sargento Adônis Souza (PSL), foi condenado por compartilhar um vídeo, em seu programa eleitoral no facebook, com uma notícia falsa que ligava uma operação da Polícia Federal à candidatura de Zequinha Lima (Progressistas).

O facebook vai ser intimado para retirar o vídeo do ar em 24 horas, a contar da decisão da Justiça. Sargento Adônis tem um dia para fazer sua defesa no processo. Ainda na liminar, o juiz constatou que o candidato está compartilhando notícia falsa.

Entendimento

Na decisão, o juiz Marlon Martins Machado considerou o potencial prejuízo à imagem do candidato Zequinha Lima, mesmo que o vídeo não cite nomes. O conteúdo divulgado faz refência a uma suposta organização criminosa que desvia dinheiro para financiar uma candidatura em Cruzeiro do Sul, sendo que em nenhum momento foi divulgado pela PF ou pelo Ministério Público que a ação buscava apurar desvios de recursos púbicos destinado à campanha.

Veja a decisão:

