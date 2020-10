Socorro Neri lidera pesquisa espontânea da Real Time Big Data em Rio Branco

Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela TV Gazeta/Rede Record, divulgada nesta sexta-feira (23), mostra Socorro Neri (PSB) e Minoru Kinpara (PSDB) empatados com 27% na disputa pela Prefeitura da Capital.

Roberto Duarte (MDB) vem em terceiro lugar com 17% e Tião Bocalom (PP) em quarto com 16%. Daniel Zen (PT) ficou 2%, e Jarbas Soster (Avante) e Jamyl Asfury (PSC) marcaram 1%, cada.

Branco ou nulo marcou 5% e não souberam ou não responderam registraram 4%.

Se tratando da pesquisa espontânea, Socorro Neri lidera com 20% e Kinpara com 13%. Bocalom surge com 10% e Duarte com 9%. Outros candidatos registram 2%. Branco e Nulo Registram 13% e não souberam e não responderam marcaram 33%.

Daniel Zen tem o maior índice de rejeição, com 21%, quando é perguntado ao eleitor em qual dos candidatos ele não votaria de jeito nenhum. Bocalom 16% vem na segunda posição e Socorro na terceira, com 15%. Duarte, Kinpara, Soster e Asfury marcaram 7%, 6%, 4% e 3%, respectivamente.

850 pessoas foram entrevistadas entre os dias 17 a 21 de outubro. A pesquisa foi registrada no TRE com o código AC06308/2020.

