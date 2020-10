VÍDEO: Bolsonaro diz ter ‘quase união estável’ com senador flagrado com dinheiro na cueca

"É quase uma união estável, hein Chico”, afirmou Bolsonaro, sobre o tempo de convivência com o parlamentar na Câmara Federal

Flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) já foi elogiado pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem é um dos vice-lideres no Senado. Em um dos vídeo sque voltaram a circular nas redes sociais na noite desta quarta-feira, após a notícia sobre a operação em Boa Vista, Bolsonaro afirma que tem “quase uma união estável” com o senador.

“É quase uma união estável, hein Chico”, afirmou Bolsonaro, sobre o tempo de convivência com o parlamentar na Câmara, no período em que ambos eram deputados.

PUBLICIDADE

Em outro trecho, o senador afirma que o presidente “está retomando a moralidade, as práticas republicanas”.

Em outro vídeo, Bolsonaro chama Rodrigues de “velho colega de Câmara dos Deputados” e lembra quando atuaram juntos para evitar proposta que pretendia trocar todos os tacógrafos de caminhões em circulação.

A hashtag #PropinaNaBunda tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter na noite desta quarta-feira. [Foto de capa: Pablo Jacob/Agência O Globo]

Assista aos vídeos abaixo:

O presidente diz ter "quase uma união estável" com o senador Chico Rodrigues, que retribui falando sobre o "resgate da moralidade" trazido por Bolsonaro. pic.twitter.com/eXVDn149YT — Exilado (@exilado) October 15, 2020

"No meu governo não tem corrupção".

E agora, mito, cadê a voadora no pescoço do teu amigão?#PropinaNaBunda pic.twitter.com/YzNeKAQLpt — Guardião da Justiça (@M0R02022) October 15, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários