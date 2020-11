Franciny tem silicone, já fez bichectomia e é ciumenta

Famosa no YouTube há 7 anos, Franciny Ehlke ganhou essa semana os noticiários ao ser apontada como o novo affair de Luan Santana. E para quem tinha alguma dúvida se está mesmo rolando algo entre eles, os fãs do cantor (que não deixam passar nada!) notaram a mesma fronha do travesseiro nos vídeos publicados separadamente pelos dois na cama (veja abaixo, no detalhe).

Mas quem é Franciny? A jovem, de 21 anos, é de Curitiba e está hoje bem diferente de quando começou a fazer sucesso como youtuber, em 2013. Além da mudança da cor do cabelo, de lá para cá ela colocou silicone nos seios e mexeu no rosto, se rendendo à famosa bichectomia, que diminui as bochechas. Franciny também fez preenchimento labial.

A youtuber, que tem milhões de seguidores nas redes sociais e no YouTube, fatura alto e comprou recentemente seu apartamento. Nos vídeos em seu canal, ela dá dicas de beleza e maquiagem e também abre o jogo sobre sua vida, revelando, inclusive, que nunca namorou, que gosto de ser independente de homem e que é “ciumenta, ansiosa e certinha”.

Franciny e Luan se aproximaram após o cantor, já separado de Jade Magalhães, paquerá-la pelo Instagram. Os dois trocaram mensagens pelo diretc, até que o intérprete de “Meteoro da paixão” a convidou para viajar com ele para o Pantanal, onde fez uma live no último domingo.

