Ao menos 13 pessoas trans foram eleitas para Câmaras no país

Pelo menos 13 pessoas trans foram eleitas para as Câmaras Municipais nas eleições de 2020.

Os dados são da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).

Foram eleitas para os Legislativos municipais:

Erika Hilton, do PSOL, em São Paulo; Carolina Iara, do PSOL, em São Paulo; Thammy Miranda, do PL, em São Paulo; Duda Salabert, do PDT, em Belo Horizonte; Linda Brasil, do PSOL, em Aracaju; Gilvan Masferrer, do DC, em Uberlândia (MG); Benny Briolly, do PSOL, em Niterói (RJ); Filipa Brunelli, do PT, em Araraquara (SP); Isabelly Carvalho, do PT, em Limeira (SP); Kará, do PDT, em Natividade (RJ); Thabatta Pimenta, do PROS, em Carnaúba do Dantas (RN); Lins Robalo, do PT, em São Borja (RS); e Regininha, do PT, em Rio Grande (RS).

