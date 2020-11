Auxílio Emergencial cai neste domingo para um grupo de beneficiários; veja calendário

Neste domingo (8), o auxílio emergencial cairá na conta de um dos grupos de beneficiários do programa. Os recebedores serão as pessoas que fazem parte do Ciclo 4 nascidos no mês de maio. Entenda as divisões de ciclos e calendários até 2021 do auxílio emergencial aqui.

Confira quem receberá o auxílio nesta semana, do 8 ao 15 de novembro:

Depósito do auxílio em conta digital | Ciclo 4: 8 de novembro para nascidos em maio;

Depósito do auxílio em conta digital | Ciclo 4: 11 de novembro – nascidos em junho;

Depósito do auxílio em conta digital | Ciclo 4: 12 de novembro – nascidos em julho;

Depósito do auxílio em conta digital | Ciclo 4: 13 de novembro – nascidos em agosto;

Saques e transferências | Ciclos 3 e 4: 14 de novembro – nascidos em março

Depósito do auxílio em conta digital | Ciclo 4: 15 de novembro – nascidos em setembro;

