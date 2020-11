Bocalom é o primeiro candidato a votar em Rio Branco: “Vamos ganhar com folga”

O senador Petecão (PSD), disse que está confiante no trabalho realizado no decorrer da campanha

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), compareceu para votar no Colégio Estadual Serafim Salgado neste domingo (29), na Baixada da Sobral, acompanhado da sua vice, Marfisa Galvão, e de autoridades e militantes. O candidato que aparece na frente nas pesquisas demonstrou confiança na vitória.

“Sem dúvidas estou confiante na vitória, independente de comentários das redes sociais eu me conheço e a população me conhece. Nós não somos camaleões que um dia fala uma coisa e no outro, outra coisa. Acredito que vamos ganhar com folga” declarou.

O senador da República, Sérgio Petecão (PSD), disse que está confiante no trabalho realizado no decorrer da campanha e que isso dará a vitória no segundo turno. “O sentimento é de gratidão ao povo de Rio Branco. Em Brasília, o que eu puder fazer pelo Bocalom irei ajudar. Vai dar Boca”, ressaltou.

O candidato do Progressistas chegou na companhia dos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Mailza Gomes (Progressistas), deputado estadual José Bestene e o vereador eleito, Samir Bestene.

