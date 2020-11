Bocalom foca na geração de emprego e diz que, se eleito, irá trabalhar em parceria com o governo

Progressista afirmou que está confiante em sua vitória no segundo turno, mas deixou claro que a eleição não está ganha

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom, que saiu vitorioso no primeiro turno das eleições com 87.987 votos (49,58% dos votos), foi o entrevistado do ContilNet nesta sexta-feira (20).

Se recuperando da covid-19, o progressista disse que está confiante em sua vitória no segundo turno, mas deixou claro que a eleição não está ganha.

“Estamos muito confiantes para a vitória nesse segundo turno, mas é importante pensarmos que a eleição ainda não está ganha. Por um voto é possível perder e por um voto é possível ganhar. Precisamos intensificar o nosso trabalho e mostrar para a população o nosso projeto, que é cuidar de gente”, explicou.

Na ocasião, Bocalom disse que se for eleito irá trabalhar em parceria com o Governo do Estado, para fazer “uma gestão eficaz”.

O candidato disputa o segundo turno com a atual prefeita e candidata à reeleição, Socorro Neri (PSB).

