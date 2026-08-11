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Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões

Ex-jogador alega perseguição e violação do direito de imagem em reportagens televisivas.

Por Redação ContilNet
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Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Reprodução/Instagram

Ex-atleta do Flamengo alega perseguição e violação do direito de imagem devido a matérias exibidas em programa de TV; juíza negou pedido de liminar para proibir reportagens.

O ex-goleiro Bruno Fernandes ingressou com uma ação judicial contra a TV Bandeirantes (Band) e contra a apresentadora Cátia Fonseca. O ex-atleta do Flamengo solicita o pagamento de R$ 4 milhões a título de indenização por danos morais, alegando perseguição e violação do seu direito de imagem em virtude de reportagens veiculadas a partir de 2022.

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De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, o processo tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Cabo Frio, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

“A defesa do ex-jogador argumenta nos autos que as declarações e reportagens exibidas em rede nacional provocaram prejuízos profissionais e dificuldades de inserção no mercado de trabalho”, destacou a jornalista Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Citação de apresentadora e decisão sobre liminar

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a ação traz fundamentações sobre liberdade de imprensa e direitos individuais:

  • Ré no Processo: A apresentadora Cátia Fonseca foi citada na ação devido a comentários e críticas proferidos durante a exibição de reportagens sobre o pagamento de pensão alimentícia ao filho do ex-goleiro com Eliza Samudio.

  • Pedido de Bloqueio: Os advogados de Bruno tentaram obter uma liminar para impedir que a emissora e o programa voltassem a citar o nome do ex-atleta em futuras transmissões.

  • Decisão da Justiça: A juíza Juliana Gonçalves Figueira indeferiu o pedido liminar, ressaltando que a liberdade de expressão deve prevalecer quando não se constata conteúdo falso ou criminoso.

  • Figura Pública: A magistrada destacou em sua decisão que, por se tratar de uma figura pública que respondeu a processo criminal de ampla repercussão, o retorno de matérias e especulações pela imprensa não constitui ato ilegal por si só.

Qual o valor pedido pelo goleiro Bruno no processo contra a Band?

O ex-goleiro pede uma indenização de R$ 4 milhões por alegados danos morais e violação de direito de imagem.

A Justiça aceitou o pedido do ex-goleiro para proibir novas matérias na Band?

Não. A juíza Juliana Gonçalves Figueira rejeitou o pedido de liminar por entender que deve prevalecer a liberdade de imprensa sobre fatos envolvendo figuras públicas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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