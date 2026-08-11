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Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia

Maria Alice e Maria Flor seguem em São Paulo após cirurgia de adenoide.

Por Redação ContilNet
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Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Reprodução/redes sociais.

Maria Alice e Maria Flor passaram por procedimento de retirada de amígdalas e adenoide em São Paulo; restrições de voo impedem retorno imediato a Goiânia.

O cantor sertanejo Zé Felipe utilizou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e detalhar a recuperação de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Oito dias após as crianças passarem por procedimentos cirúrgicos para a remoção das amígdalas e da adenoide em São Paulo, o artista explicou a razão de a família ainda não ter retornado à residência em Goiânia (GO).

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a permanência na capital paulista deve-se a orientações médicas relativas a viagens aéreas pós-operatórias.

“Não pode voltar para casa ainda por causa da altitude, do avião, mas estão bem demais. Fomos no médico e ele falou que está incrível, nem parece que foi cirurgia”, destacou o cantor Zé Felipe em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Avaliação médica, cuidados e desabafo do cantor

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, o acompanhamento das crianças tem apresentado resultados bastante positivos:

  • Evolução Sem Dores: Zé Felipe contou que as filhas despertaram da anestesia sem relatar dores e demonstraram boa disposição desde as primeiras horas pós-procedimento.

  • Restrição de Altitude: A recomendação médica impede que as meninas realizem voos no período inicial de cicatrização da garganta para evitar desconfortos ou sangramentos decorrentes da alteração de pressão na cabine.

  • Preocupação Paterna: O cantor revelou o receio comum aos pais antes de intervenções cirúrgicas infantis: “Apesar de ser uma cirurgia normal que a maioria das crianças passa, só de saber que é cirurgia a gente fica meio preocupado”.

  • Apoio Familiar: O acompanhamento médico em São Paulo contou com a presença dos pais das crianças ao longo dos dias de recuperação e consultas de revisão.

Por que as filhas de Zé Felipe e Virginia ainda não voltaram para Goiânia?

Elas precisam permanecer em São Paulo temporariamente devido às restrições de altitude e voo impostas pela equipe médica no período de cicatrização pós-cirúrgico.

Qual cirurgia as filhas de Zé Felipe realizaram?

Maria Alice e Maria Flor passaram por procedimentos para a retirada das amígdalas e da adenoide.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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