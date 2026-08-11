Nas páginas dos dois, amigos e familiares publicaram inúmeros comentários desejando felicidade ao casal

O promotor de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Thalles Ferreira, e o juiz do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Caique Cirano Di Paula, se casam nesta terça-feira (11), em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Antes da cerimônia, os dois fizeram um ensaio em uma das praias da cidade, pelas lentes da fotógrafa Joana Sodré.

Ao compartilhar as imagens nas redes sociais, Thalles celebrou o momento: “Nunca foi só sobre um casamento. Foi, desde sempre, sobre um jeito de existir no mundo e de abrir caminho para quem vem depois”, escreveu o promotor de Justiça.

Nas páginas dos dois, amigos e familiares publicaram inúmeros comentários desejando felicidade ao casal.

VEJA O ENSAIO COMPLETO: