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Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste

Nas páginas dos dois, amigos e familiares publicaram inúmeros comentários desejando felicidade ao casal

Por Everton Damasceno, ContilNetAtualizado
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Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste

O promotor de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Thalles Ferreira, e o juiz do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Caique Cirano Di Paula, se casam nesta terça-feira (11), em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

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Antes da cerimônia, os dois fizeram um ensaio em uma das praias da cidade, pelas lentes da fotógrafa Joana Sodré.

Ao compartilhar as imagens nas redes sociais, Thalles celebrou o momento: “Nunca foi só sobre um casamento. Foi, desde sempre, sobre um jeito de existir no mundo e de abrir caminho para quem vem depois”, escreveu o promotor de Justiça.

Nas páginas dos dois, amigos e familiares publicaram inúmeros comentários desejando felicidade ao casal.

VEJA O ENSAIO COMPLETO:

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