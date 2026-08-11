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Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico

Criador de conteúdo de 23 anos foi detido em Salvador pela PMBA durante abordagem.

Por Redação ContilNet
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Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
Quem é Júnior Honorato, influenciador preso por suspeita de tráfico

Adailton Honorato Franco de Souza, de 23 anos, reúne milhares de seguidores na internet; prisão ocorreu após tentativa de fuga durante abordagem da PMBA.

O criador de conteúdo digital Adailton Honorato Franco de Souza, mais conhecido nas redes sociais como Júnior Honorato, de 23 anos, foi preso em flagrante sob suspeita de tráfico de entorpecentes em Salvador (BA). O jovem reúne mais de 66 mil seguidores em seus perfis, onde costumava compartilhar rotinas de treinos físicos, fotografias e divulgação de conteúdo adulto.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano e pela coluna Na Mira para o portal METRÓPOLES, a captura do influenciador foi realizada por equipes da Polícia Militar da Bahia (PMBA) na noite do último domingo (9/8), no bairro do Imbuí.

“Durante a abordagem no bairro do Imbuí, os policiais apreenderam 45 potes, 10 pinos e três sacos contendo substância análoga à cocaína, além de pertences pessoais”, destacou a repórter Camilla Germano no METRÓPOLES.

Ação policial e trâmites na Central de Flagrantes

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a prisão ocorreu durante patrulhamento ostensivo das equipes policiais:

  • Atitude Suspeita: Policiais militares identificaram Júnior e outros dois indivíduos na região. Ao notarem a aproximação da viatura, os homens tentaram fugir pelas ruas do bairro.

  • Descarte de Materiais: Durante a tentativa de evasão, os suspeitos dispensaram telefones celulares e pequenos invólucros pela via pública.

  • Apreensão de Entorpecentes: No local da abordagem, os agentes localizaram porções de substância esbranquiçada acondicionadas em potes, pinos e sacos plásticos.

  • Encaminhamento à Justiça: Júnior e outro jovem de 23 anos foram autuados por tráfico de drogas na Central de Flagrantes e permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário. O terceiro envolvido foi liberado após prestar depoimento.

Quem é o influenciador preso por suspeita de tráfico de drogas em Salvador?

Trata-se de Adailton Honorato Franco de Souza, conhecido na internet como Júnior Honorato, de 23 anos, que publica conteúdos de rotina e materiais adultos.

Como ocorreu a prisão de Júnior Honorato na Bahia?

Ele foi detido por policiais militares no bairro do Imbuí, em Salvador, após tentar fugir de uma abordagem e ser flagrado com porções de substância semelhante à cocaína.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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