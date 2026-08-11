Ana Carolina Oliveira contou que a caçula perguntou o que a irmã fez para ser morta

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Caçula Maria Fernanda questionou o que a irmã teria feito para que o pai cometesse o crime; mãe reforçou o diálogo aberto dentro de casa.

Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabella Nardoni, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um momento de diálogo com sua filha caçula, Maria Fernanda, de 6 anos. A garota fez um forte questionamento sobre a motivação que levou Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá a cometerem o crime contra a irmã em 2008.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, o relato ocorreu em resposta a uma pergunta enviada por um internauta sobre como a história é abordada com os filhos.

“Uma das perguntas muito fortes que ela me fez foi: ‘O que a Isabella fez para que o pai dela fizesse isso com ela?’ Eu disse que ela não fez nada, que mesmo que tivesse quebrado algo, ninguém teria o direito de tirar a vida dela”, revelou Ana Carolina Oliveira em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Diálogo familiar, relembre o caso e situação dos condenados

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a rotina da família é pautada por conversas diretas e sem tabus sobre o passado:

Abertura na Família: Ana Carolina reforçou que mantém um diálogo transparente com Maria Fernanda (6 anos) e com o filho mais velho, Miguel (10 anos), esclarecendo dúvidas na medida da maturidade de cada um.

O Crime de 2008: Isabella Nardoni, na época com 5 anos, foi defenestrada do 6º andar do edifício onde o pai morava com a esposa, em São Paulo.

Pena de Anna Jatobá: Condenada a 26 anos de prisão, cumpre a pena em regime aberto desde 2023 e retirou o sobrenome Nardoni de seus documentos.

Pena de Alexandre Nardoni: Condenado a 30 anos de reclusão, o pai de Isabella obteve a progressão para o regime aberto após cumprir 16 anos no presídio de Tremembé (SP).

O que a filha de Ana Carolina Oliveira perguntou sobre Isabella Nardoni?

A pequena Maria Fernanda, de 6 anos, perguntou o que a irmã, Isabella, teria feito para que o pai cometesse o crime contra ela.

Qual foi a resposta de Ana Carolina Oliveira à filha?

Ana Carolina explicou à filha que Isabella não fez nada de errado e que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet