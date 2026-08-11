Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães

Humorista esclareceu rumores de reconciliação e reforçou o carinho pelo ex-marido.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães (Portal LeoDias)

Criador de conteúdo pontuou que o casamento chegou ao fim, mas ressaltou a amizade, o respeito e a parceria profissional entre os dois.

Após a repercussão de uma visita surpresa realizada ao apartamento de Lucas Guimarães, o humorista e influenciador Carlinhos Maia esclareceu os rumores sobre uma possível reconciliação amorosa. Em conversa com a equipe de reportagem, o alagoano detalhou como funciona o convívio e a proximidade que mantém com o ex-companheiro.

De acordo com a apuração do jornalista Henrique Carlos e do repórter Netto Motta para o PORTAL LEODIAS, Carlinhos fez questão de definir com clareza o atual momento de vida de ambos.

“A relação acabou de fato, né? Mas nosso amor nunca acabou. Ali é um amor para sempre, é meu parceiraço”, declarou Carlinhos Maia em entrevista concedida ao PORTAL LEODIAS.

Parceria nos negócios, autoestima e carinho dos fãs

Conforme detalhado pela cobertura de Henrique Carlos no PORTAL LEODIAS, a entrevista abordou também o lado profissional da relação:

Mentoria de Negócios: Ao ser lembrado de que Lucas o definiu como um de seus maiores mentores empresariais, Carlinhos respondeu com seu humor característico: “Ah, mas eu sou mesmo. Sou inteligente pra caralh . Todo mundo sabe, meu filho”*.

Apoio Mútuo: Apesar do término do matrimônio, ambos mantêm rotinas de apoio em projetos profissionais e encontros amigáveis.

Atenção aos Fãs: Após conversar com a reportagem, o humorista atendeu a multidão de seguidores que o aguardava no local para fotos e cumprimentos.

Repercussão na Web: A declaração tranquilizou os admiradores do ex-casal ao reafirmar a maturidade e o carinho mantidos após o fim do casamento.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães voltaram a namorar? Não. Carlinhos esclareceu ao Portal LeoDias que o casamento acabou de fato, embora mantenham uma grande amizade e amor mútuo.

O que Carlinhos Maia disse sobre os encontros na casa de Lucas Guimarães? Ele afirmou que os encontros reforçam uma parceria e um carinho que serão eternos, destacando o respeito existente entre eles.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet