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É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos

Os rumores eram muitos, mas quem contou foram mesmo eles. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez já estão casados

Por Redação ContilNet
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É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos
Vale lembrar que foi exatamente há um ano que Georgina Rodríguez anunciou que estava noiva do jogador/Foto: Reprodução

Estava todo mundo esperando pelo momento — até houve quem invadisse uma igreja na Madeira, acreditando nos rumores de que Cristiano Ronaldo estaria ali. Porém, a notícia veio por iniciativa dos dois: com uma simples imagem das mãos de ambos já usando alianças de casamento.

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A legenda da imagem traz apenas duas letras ligadas por um coração: “C️G”.

Dada a discrição da publicação de Cristiano, ainda não se sabe nada sobre a cerimônia, mas parte da imprensa portuguesa afirma que o casamento teria acontecido em Cascais e contado apenas com a presença dos cinco filhos do casal.

Vale lembrar que foi exatamente há um ano que Georgina Rodríguez anunciou que estava noiva do jogador da seleção portuguesa: “Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas”.

A história de amor de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

A história de amor da modelo, de 31 anos, e do jogador português, de 40, começou em 2016. Os dois se conheceram em uma loja da Gucci, em Madri, onde Gio trabalhava, e rapidamente se apaixonaram. As primeiras imagens dos dois juntos foram registradas na Disneyland Paris, onde o jogador passeou usando uma peruca e um boné, tentando passar despercebido.

Assim que as fotos se tornaram virais, começaram as especulações sobre quem seria a mulher que acompanhava o jogador.

Naquela época, Ronaldo já era pai de Cristiano Júnior (Cristianinho), que nasceu em 2010 por meio de uma barriga de aluguel. O relacionamento foi assumido publicamente em janeiro de 2017, durante a cerimônia de premiação da FIFA, onde Gio fez questão de acompanhar o jogador.

Eva e Mateo, que também nasceram por meio de barriga de aluguel, vieram ao mundo em 5 de junho de 2017. Em novembro daquele mesmo ano, Georgina deu à luz a primeira filha do casal, Alana Martina.

Em 2022, a modelo e o jogador deram as boas-vindas a Bella. Naquele mesmo dia, porém, comunicaram a morte de outro bebê, já que Gio estava grávida de gêmeos.

Conteúdo Original / Fonte: Notícias ao Minuto
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