Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão

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Ator utilizou meme que viralizou na internet para abrir declaração de amor pelos 43 anos da esposa, com quem completa dez anos de união.

O ator Rafa Vitti entrou no clima dos assuntos mais comentados das redes sociais ao parabenizar a esposa, a atriz e humorista Tatá Werneck, por seu aniversário de 43 anos nesta quarta-feira (11/8). Para abrir a publicação, o artista parodiou o polêmico discurso de casamento do influenciador Gustavo Tubarão, que recentemente viralizou na web.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a brincadeira de Vitti divertiu os seguidores ao adaptar as frases do discurso original para a história do casal.

“Quero começar agradecendo primeiramente ao ChatGPT por escrever esse texto. Brincadeira, foi o Gemini. Capivara, era para ser só uma ficada…”, escreveu o ator em trecho destacado pela repórter Isabela Thurmann no METRÓPOLES.

Origem da piada e declaração de amor

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, a publicação combinou o humor característico do casal com momentos de carinho:

Referência ao Meme: Nos votos de seu casamento com Jade Sales, Gustavo Tubarão gerou controvérsia ao declarar que utilizou inteligência artificial para elaborar o texto e que o romance “era para ser só uma trepada” .

Adaptação de Rafa Vitti: O ator relembrou em tom de piada a resposta inicial de Tatá nos Stories do Instagram e o primeiro encontro do casal há quase uma década.

Declaração Apaixonada: Na sequência da legenda, Vitti fez elogios à força e generosidade da apresentadora, ressaltando que o casal completa dez anos de união em janeiro.

Elogio bem-humorado: O artista brincou com o estilo marcante da companheira ao afirmar que ela é “tão sútil quanto uma batida de trem”, recebendo milhares de comentários carinhosos dos internautas.

Por que Rafa Vitti citou a inteligência artificial Gemini nos votos para Tatá Werneck?

Tratou-se de uma brincadeira para parodiar os votos do influenciador Gustavo Tubarão, que afirmou ter usado inteligência artificial para escrever seu discurso de casamento.

Quantos anos Tatá Werneck completou na data da homenagem de Rafa Vitti?

A atriz e apresentadora completou 43 anos de idade nesta quarta-feira (11/8).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet